Летние каникулы в Англии c Destination

Языковой центр DESTINATION проводит набор групп для школьников, студентов, выпускников и взрослых для поездки в город Борнмут, Великобритания. Это уникальная возможность получить по 4 урока в день с носителями языка, пожить в британской семье, получить европейский сертификат и отдохнуть на прекрасных морских пляжах города Борнмут. Центр DESTINATION также организует языковую практику перед поездкой. Программа рассчитана на три недели. Сегодня мы поговорим с руководителем данного проекта директором Центра Destination Романом Лушаковым. – Роман, расскажите, кто может участвовать в данной программ