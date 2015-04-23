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Бизнес-новости

Летние каникулы в Англии c Destination

Языковой центр DESTINATION проводит набор групп для школьников, студентов, выпускников и взрослых для поездки в город Борнмут, Великобритания. Это уникальная возможность получить по 4 урока в день с носителями языка, пожить в британской семье, получить европейский сертификат и отдохнуть на прекрасных морских пляжах города Борнмут. Центр DESTINATION также организует языковую практику перед поездкой. Программа рассчитана на три недели. Сегодня мы поговорим с руководителем данного проекта директором Центра Destination Романом Лушаковым. – Роман, расскажите, кто может участвовать в данной программ
Marat
Летние каникулы в Англии c Destination
Языковой центр DESTINATION проводит набор групп для школьников, студентов, выпускников и взрослых для поездки в город Борнмут, Великобритания. Это уникальная возможность получить по 4 урока в день с носителями языка, пожить в британской семье, получить европейский сертификат и отдохнуть на прекрасных морских пляжах города Борнмут. Центр DESTINATION также организует языковую практику перед поездкой. Программа рассчитана на три недели. Сегодня мы поговорим с руководителем данного проекта директором Центра Destination Романом Лушаковым. – Роман, расскажите, кто может участвовать в данной программе? – В программе могут принимать участие люди любых возрастов. Если ребенку исполнилось 10 лет, то он имеет право поехать в Англию без родителей по наториально заверенной доверенности. Имеется также возможность для родителей поехать вместе с детьми (10–12 лет) и параллельно пройти интенсивное обучение английскому языку. – Роман, какой уровень английского языка необходим для участия в программе? – Желающий даже с нулевым уровнем английского языка сможет участвовать в программе в Англии. Для участников с высоким уровнем предлагаются профессиональные специализированные курсы. – Роман, расскажите о языковом центре в Англии, в которой поедут участники программы? – Центр называется ETC INETRNATIONAL COLLEGE. Это Международная языковая школа, одна из самых престижных в Англии, аккредитована Британским Советом и рядом других авторитетных образовательных организаций. Школа не раз выигрывала награды международного признания в сфере обучения английскому языку. В центре преподают высококвалифицированные преподаватели, носители языка – англичане. Я сотрудничаю с этим центром на протяжении уже нескольких лет, и мы являемся официальными представителями школы в Западном Казахстане. Школьники и взрослые занимаются отдельно по специальной методике. Обучение в данной школе позволяет преодолеть языковой барьер и в сжатые сроки овладеть английским языком. – Где будут проживать участники программы? – Участники программы будут проживать в специально подобранных принимающих семьях. Эти семьи прошли специальный отбор и продемонстрировали интерес к культуре нашей страны. Проживая в британских семьях, участники смогут изучить быт и культуру страны, а также получить дополнительную практику своего английского. В прошлые годы наши дети провели великолепное время в семьях, которые возили наших детей на экскурсии и дополнительно обучали языку. Я знаком с семьями и лично курирую размещение детей. При возникновении каких–либо проблем я всегда смогу подобрать новую семью ребенку. Дети с 14 лет и старше могут проживать в резиденции на территории школы. – Роман, участники программы проведут в Англии три недели, а как будет выглядеть типичный день? – Каждое утро учащиеся будут получать по 4 урока английского языка с британскими преподавателями. После обеда школой будет организована развлекательная программа для всех участников: спортивные мероприятия, поездка в океанариум, культурные программы, поездки в загадочный Стоунхедж, а также различные замки. Каждые выходные будет организована дневная поездка по городам Англии. Вы сможете посетить Лондон, Оксфорд, Брайтон. Вся развлекательная программа входит в стоимость поездки. – Роман, как вы знаете, многие родители переживают за своих детей, для них важно знать, с кем и как поедут их дети. – К детям и родителям у нас особый подход. С участниками программы поедут трое сопровождающих учителей, преподаватели Destination и лично я. Детей мы будем сопровождать от двери их дома в Уральске до дверей принимающей семьи. На протяжении всей программы я лично буду проверять эти семьи и то, насколько комфортно детям в этих семьях. У родителей будет полная информация о семье, и они всегда могут связаться с ними через меня. Для меня безопасность детей и спокойствие родителей - первостепенны. – Роман, скажите, можно ли в данной Языковой школе подготовиться к IELTS? Если да, то какова будет стоимость? – В центре отлично поставлена методика подготовки студентов к сдаче экзамена в IELTS. Огромный плюс заключается в том, что не нужно доплачивать за курс IELTS , стоимость пакета остается неизменной. Так, есть возможность сдать экзамен в Англии сразу после курсов. – Роман, я знаю, что очень сложно получить британскую визу и до 30% заявок получают отказ в Казахстане. Вы оказываете поддержку в получении визы? – Вы правы, визы в Великобританию получить очень сложно. Наш центр самостоятельно готовит необходимый пакет документов на визу. В мае я лично летаю в Алматы с группой детей в консульство Великобритании. Прошлым летом более 40 человек из Уральска участвовали в программе, и все успешно получили визы. В этом году мы вылетаем в Алматы в Британский Визовый центр 7 мая и возвращаемся 9 мая. – Роман, как и где можно зарегистрироваться на данную программу? –Зарегистрироваться можно у нас в офисе по адресу: Жукова, 1 (4–х этажный бизнес -центр), 3 этаж, офис 321. Получить более подробную информацию можно, позвонив по телефонам: 33–23–22, 8–708–433–23–22. Или написав нам: dinara.destination@yandex.ru. Задать свой вопрос онлайн вы сможете в нашей официальной группе “ВКонтакте”: http://vk.com/destination_kz. – Роман, идет ли набор на курсы английского языка в центре Destination в данный момент? – Да, сейчас идет набор как школьников с 1 по 11 классы, студентов и взрослых. Обучение английскому языку ведется по эффективной авторской методике. Обучение проходит три раза в неделю в мини - группых (3–5 человек). Мы подбираем удобный график занятий. Мы также предлагаем индивидуальное обучение. ТОО Destination 1. Евразия, 35/1, «Юбиляр» 2. Жукова, 1, офис 321, «Юбилейная» 51 85 61, 53 60 61 +7 (778) 448 45 07 +7 (705) 804 52 07   28 июня – 19 июля, 2015г Стоимость поездки: 3600USD (670.000 KZT) три недели Полный пакет, включая визу, страховку и сопровождение. Осталось 6 мест Бронирование: 33–23–22, 8–708–433–23–22. Информационное собрание состоится в субботу, 25 апреля и 2 мая, в 17.00 по адресу: Жукова, 1 (площадь им. М.Маметовой) 3 этаж, офис 321.
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