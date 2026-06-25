Летний офисный гардероб: как пережить жару и выглядеть профессионально

Стилисты Kimex.kz рассказали, как собрать летний гардероб для офиса и выглядеть собранно даже в самые жаркие дни.

Летний офисный гардероб в Казахстане должен справляться сразу с несколькими задачами: спасать от жары на улице, защищать от прохлады кондиционеров и выглядеть уместно на рабочих встречах. Поэтому важно выбирать вещи, в которых будет комфортно в течение всего дня - по дороге на работу, в офисе и на переговорах. Стилисты Kimex.kz рассказали, как собрать летний гардероб для офиса и выглядеть собранно даже в самые жаркие дни.

Как собирать летний офисный гардероб?

При выборе одежды для работы стоит обратить внимание на комфортный крой. Для офиса отлично подходят прямые и слегка свободные силуэты. Например: брюки-палаццо, юбки миди, платья-рубашки. Такие вещи не сковывают движения и всегда выглядят аккуратно.

Обращайте внимание на ткань

Летом особенно важны материалы, которые хорошо держат форму и не доставляют дискомфорта в жару. Оптимальный выбор: хлопок с небольшим добавлением эластана, лен с вискозой, качественные смесовые ткани. Они меньше мнутся и дольше сохраняют опрятный вид.

Используйте многослойность

Даже летом в офисе может быть прохладно из-за кондиционеров. Поэтому стоит иметь под рукой легкий жакет, жилет или рубашку, которые можно надеть поверх топа или блузы. Стилисты советуют делать ставку на спокойные цвета. Яркие акценты допустимы, но в умеренном количестве. А слишком открытые вещи и пляжную обувь лучше оставить для отдыха.

Какую обувь носить в офис

Для работы подойдут: лоферы, балетки, слингбэки, мюли, сандалии с фиксированной пяткой. Самые практичные материалы - кожа, замша и плотный текстиль.

Ошибки, которых лучше избегать

Даже хороший образ может выглядеть неаккуратно, если:

носить вещи с яркими отпускными принтами;

сочетать сразу несколько акцентных цветов;

выбирать топы с видимыми бретелями белья;

использовать слишком маленькую сумку, в которую не помещаются рабочие вещи.

Летний гардероб для работы строится на балансе комфорта и делового настроения. Правильно подобранные вещи помогают чувствовать себя уверенно, выглядеть профессионально и легко переносить жару в течение дня. Хороший офисный образ не отвлекает внимание от вас, а помогает чувствовать себя на своем месте - независимо от температуры за окном.