Льготный сжиженный газ из ЗКО незаконно экспортировался в Европу

Иллюстративное фото с сайта 368.media Более двух тысяч тонн льготного сжиженного газа было экспортировано из ЗКО в европейские страны, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. По словам заместителя Уральского транспортного прокурора Дениса ВОЕВОДКИНА, ими была проведена проверка соблюдения требований законодательства о газоснабжении в деятельности газосетевых организаций, реализующих сжиженный нефтяной газ на территории ЗКО. - Для бесперебойного снабжения страны сжиженным нефтяным газом министерством энергетики по заявкам акиматов ежемесячно