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Происшествия Социум

Льготный сжиженный газ из ЗКО незаконно экспортировался в Европу

Иллюстративное фото с сайта 368.media Более двух тысяч тонн льготного сжиженного газа было экспортировано из ЗКО в европейские страны, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. По словам заместителя Уральского транспортного прокурора Дениса ВОЕВОДКИНА, ими была проведена проверка соблюдения требований законодательства о газоснабжении в деятельности газосетевых организаций, реализующих сжиженный нефтяной газ на территории ЗКО. - Для бесперебойного снабжения страны сжиженным нефтяным газом министерством энергетики по заявкам акиматов ежемесячно
Marat
Льготный сжиженный газ из ЗКО незаконно экспортировался в Европу
Иллюстративное фото с сайта 368.media
Иллюстративное фото с сайта 368.media
 Иллюстративное фото с сайта 368.media Более двух тысяч тонн льготного сжиженного газа было экспортировано из ЗКО в европейские страны, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. По словам заместителя Уральского транспортного прокурора Дениса ВОЕВОДКИНА, ими была проведена проверка соблюдения требований законодательства о газоснабжении в деятельности газосетевых организаций, реализующих сжиженный нефтяной газ на территории ЗКО. - Для бесперебойного снабжения страны сжиженным нефтяным газом министерством энергетики по заявкам акиматов ежемесячно утверждаются планы его поставок на внутренний рынок, - рассказал Денис ВОЕВОДКИН. - Согласно этим планам, утвержденные министерством поставщики газа обязаны продать определенные объемы газосетевым компаниям по ценам, установленным правительством Казахстана. Объемы сжиженного нефтяного газа, приобретенные в соответствии с этим планом, реализуются газосетевыми организациями исключительно на внутреннем рынке. Тем не менее, в нарушение указанных норм законодательства ряд газосетевых организаций ЗКО обязательства по реализации сжиженного газа на территории области не исполняли, поскольку приобретаемый льготный газ ими экспортировался в страны дальнего и ближнего зарубежья, в том числе путем перепродажи иным аффилированным с ними юридическим лицам. В результате чего выделяемый льготный газ не нашел своего потребителя на территории нашей области. Так, по фактам незаконного экспорта сжиженного нефтяного газа газосетевой организацией ТОО «СГ Инвест Строй» Уральской транспортной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 177 ч.4 п.«б» УК РК - "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" (старая ред.УК). По словам прокурора, в ходе расследования уголовного дела были выявлены схемы мошенничества. Так, сжиженный газ от ТОО «СГ Инвест Строй» продавался нескольким организациям на территории области, после чего этот же газ у этих же организаций покупался ТОО «СГ Инвест Строй», а затем направлялся на экспорт. - Таким образом, факт экспорта газа, предназначенного для реализации на внутреннем рынке, осуществлялся путем умышленного обхода запрета на его экспорт путем создания видимости его продажи на внутренний рынок, - говорит Денис ВОЕВОДКИН. - Всего с территории области изложенным способом в 2012 году было экспортировано более 2100 тонн сжиженного газа, в результате чего ТОО «СГ Инвест Строй» получило доход в размере более 100 млн тенге. В ходе расследования этого же уголовного дела был выявлен факт покушения на мошенничество со стороны этой же организации путем попытки возврата налога на добавленную стоимость от сделок по незаконному экспорту газа в сумме более 9 млн тенге. В декабре прошлого года Уральский городской суд под председательством судьи Ибрагима НИЯЗГАЛИЕВА директор ТОО «СГ Инвест Строй» Светлана ПАВЛОВА была признана виновной в данных преступлениях и ей было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Не согласившись с приговором Уральского городского суда, Светлана ПАВЛОВА обратилась с жалобой в апелляционную коллегию Западно-Казахстанского областного суда. 16 апреля нынешнего года апелляционная коллегия оставила приговор суда первой инстанции без изменения.
газ

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