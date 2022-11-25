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Социум

Лидера ОПГ задержали в Атырау за перевозку гашиша

Членам ОПГ вынесли приговор. Фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили о задержании мужчины и двух женщин, которые перевозили наркотики из Алматы в Атырау на поезде. Все трое ранее были судимы. А 49-летний мужчина и вовсе лидер ОПГ в Атырау. - В ходе специальных мероприятий транспортные полицейские задержали перевозчиков и получателя крупной партии наркотиков. Установлено, что изъятое вещество является гашишём в особо крупном размере, общим весом 327 граммов, - рассказали в ведомстве. Приговором Мугалжарского районного суда подсудимым назначено наказание в
Дана Рахметова
Лидера ОПГ задержали в Атырау за перевозку гашиша
Членам ОПГ вынесли приговор.
Около килограмма наркотиков изъяли у жителя Атырауской области
Около килограмма наркотиков изъяли у жителя Атырауской области
Фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили о задержании мужчины и двух женщин, которые перевозили наркотики из Алматы в Атырау на поезде. Все трое ранее были судимы. А 49-летний мужчина и вовсе лидер ОПГ в Атырау.
- В ходе специальных мероприятий транспортные полицейские задержали перевозчиков и получателя крупной партии наркотиков. Установлено, что изъятое вещество является гашишём в особо крупном размере, общим весом 327 граммов, - рассказали в ведомстве.
Приговором Мугалжарского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до шести лет в колонии строгого режима. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау ОПГ

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