Лидера ОПГ задержали в Атырау за перевозку гашиша

Членам ОПГ вынесли приговор. Фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили о задержании мужчины и двух женщин, которые перевозили наркотики из Алматы в Атырау на поезде. Все трое ранее были судимы. А 49-летний мужчина и вовсе лидер ОПГ в Атырау. - В ходе специальных мероприятий транспортные полицейские задержали перевозчиков и получателя крупной партии наркотиков. Установлено, что изъятое вещество является гашишём в особо крупном размере, общим весом 327 граммов, - рассказали в ведомстве. Приговором Мугалжарского районного суда подсудимым назначено наказание в