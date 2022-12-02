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Происшествия

Лифт сорвался в строящемся ЖК в Алматы. Погиб человек

Инцидент произошёл 30 ноября. Иллюстративное фото из архива "МГ" В одном из строящихся ЖК Алматы сорвался лифт и погиб человек. В пресс-службе департамента полиции мегаполиса сообщили, что дело зарегистрировано по статье 156 части 3 УК РК (нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Факт расследуют сотрудники отдела полиции Алмалинского района. Обстоятельства устанавливаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Лифт сорвался в строящемся ЖК в Алматы. Погиб человек
Инцидент произошёл 30 ноября.
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В ЗКО более 15 строительных организаций подали заявки на компенсацию из-за роста цен на материалы
Иллюстративное фото из архива "МГ" В одном из строящихся ЖК Алматы сорвался лифт и погиб человек. В пресс-службе департамента полиции мегаполиса сообщили, что дело зарегистрировано по статье 156 части 3 УК РК (нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Факт расследуют сотрудники отдела полиции Алмалинского района. Обстоятельства устанавливаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы ЖК

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