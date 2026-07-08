Ливни, шквалы и аномальная жара ожидаются на западе Казахстана 9 июля

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 9 июля, в Западно-Казахстанской области пройдут дожди с грозами, местами - сильные ливни, град и шквалистый ветер до 20 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +36 °C, ночью температура составит +18…+20 °C. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза с градом, температура ночью +18…+20 °C, днем до +33 °C.

В Атырауской области ожидаются дожди, временами сильные, сопровождающиеся грозами, градом и шквалами. В регионе сохраняется пожарная угроза (на юге - чрезвычайная), при этом в Атырау прогнозируются осадки. Температура ночью составит +20…+22 °C, днем - +30…+32 °C.

В Мангистауской области местами пройдут дожди с грозами, в северной части возможны сильные ливни и град при порывистом ветре до 20 м/с. Несмотря на осадки, область накроет сильная жара до +42 °C. В Актау температура ночью будет около +22…+24 °C, днем - до +31 °C при переменной облачности.

В Актюбинской области прогнозируются дожди, местами сильные, с грозами, градом и шквалами, а также сильная жара до +36 °C. В Актобе также ожидается неустойчивая погода с грозами и градом, температура воздуха составит +20…+22 °C ночью и до +33 °C днем.