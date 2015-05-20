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Социум

В Уральске пройдет выставка немецких овчарок

Монопородная выставка немецкой овчарки «Кубок Приуралья–2015» пройдет 6 июня на территории полигона МЧС в районе бывшего мехового комбината. Днем раньше состоятся городские соревнования по дрессировке. Как сообщили организаторы выставки, регистрация на участие заканчивается 31 мая. - Выставка будет проходить в течение двух дней, - говорит ветеринар Ирина РЫСКИНА. – На сегодняшний день уже зарегистрировали около 30 собак из России, Украины, Уральска и области. Хочу отметить, что специализированная выставка одной породы такого высокого ранга в Уральске не проводилась уже несколько лет. Мы пригла
Marat
В Уральске пройдет выставка немецких овчарок
Монопородная выставка немецкой овчарки «Кубок Приуралья–2015» пройдет 6 июня на территории полигона МЧС в районе бывшего мехового комбината.
ovcharka
ovcharka
 Днем раньше состоятся городские соревнования по дрессировке. Как сообщили организаторы выставки, регистрация на участие заканчивается 31 мая. - Выставка будет проходить в течение двух дней, - говорит ветеринар Ирина РЫСКИНА. – На сегодняшний день уже зарегистрировали около 30 собак из России, Украины, Уральска и области. Хочу отметить, что специализированная выставка одной породы такого высокого ранга в Уральске не проводилась уже несколько лет. Мы приглашаем принять участие всех, у кого есть чистокровные собаки этой породы, имеющие документы ФЦИ, а также всех горожан, которые хотят увидеть такое количество красивых собак самой популярной породы в одном месте и в одно время. Как отметила Ирина Львовна, на выставке собак будут оценивать по нескольким параметрам: соответствие стандарту породы, умение собаки правильно вести себя на ринге, крепость нервной системы. На соревнованиях же собака должна будет выполнить соответствующие нормативы по общему курсу дрессировки или защитной службе и набрать наименьшее количество штрафных баллов. Номинаций и призов будет множество. Так, один из призов получит самый младший четвероногий участник. Более подробную информацию вы можете узнать по телефонам: 50-05-19, 8 707 89 69 135.
выставка

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