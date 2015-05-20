В Уральске пройдет выставка немецких овчарок

Монопородная выставка немецкой овчарки «Кубок Приуралья–2015» пройдет 6 июня на территории полигона МЧС в районе бывшего мехового комбината. Днем раньше состоятся городские соревнования по дрессировке. Как сообщили организаторы выставки, регистрация на участие заканчивается 31 мая. - Выставка будет проходить в течение двух дней, - говорит ветеринар Ирина РЫСКИНА. – На сегодняшний день уже зарегистрировали около 30 собак из России, Украины, Уральска и области. Хочу отметить, что специализированная выставка одной породы такого высокого ранга в Уральске не проводилась уже несколько лет. Мы пригла