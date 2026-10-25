Луна уменьшилась на 45 метров: учёные обнаружили неожиданные изменения

Радиус Луны за последние 400–800 миллионов лет сократился примерно на 45 метров. К такому выводу пришли планетологи из Центра изучения Земли и планет Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института. Результаты исследования опубликованы в журнале The Planetary Science Journal, передает МойГород

Учёные изучили снимки, сделанные камерой LROC на борту орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, и составили карту участков лунной поверхности, сформировавшихся в результате сжатия. Всего исследователи обнаружили более 10 тысяч таких структур.

На Луне нашли тысячи следов сжатия

Среди выявленных форм рельефа около 8,9 тысячи составили лопастные уступы, ещё примерно две тысячи — небольшие хребты, расположенные на лунных морях. Так называют обширные тёмные равнины, образовавшиеся в результате древней вулканической активности.

Эти структуры связаны с надвигами — разломами, возникающими, когда один участок земной коры смещается поверх другого. По мере остывания недра Луны постепенно уменьшаются в объёме, из-за чего её кора испытывает сжатие, трескается и формирует характерные складки и уступы.

По оценкам исследователей, если предположить равномерное сокращение Луны за рассматриваемый период, её радиус уменьшался со скоростью примерно 6–11 сантиметров за миллион лет. Это соответствует долям микрометра в год.

Источник: Intuitive Machines/Rick Hoppe/Smithsonian

Где разломов больше всего

Количество и расположение обнаруженных структур зависят от особенностей лунной коры. На участках с более тонкой корой следы сжатия встречаются чаще, тогда как в районах с более толстой корой таких разломов меньше.

Руководитель исследования Томас Уоттерс признался, что число сравнительно молодых разломов, обнаруженных на снимках, оказалось значительно выше его ожиданий.

По словам учёного, внутренние области Луны продолжают остывать, поэтому процесс сжатия не завершён. Это означает, что существующие разломы могут увеличиваться, а новые — формироваться и в настоящее время.

Исследование помогает лучше понять, как менялась внутренняя структура Луны на протяжении сотен миллионов лет. Полученные данные также позволяют уточнить представления о геологической активности спутника Земли и процессах, которые продолжают формировать его поверхность.