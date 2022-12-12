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Происшествия

Люди застряли на канатной дороге «Медеу - Шымбулак»

Посетители заявляют, что провели в воздухе два с половиной часа. Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео опубликовал TikTok-пользователь Amir Mirzoev. По словам молодого человека, он с друзьями провёл в фуникулёре два с половиной часа. За это времени они успели замёрзнуть, хотя были в лыжных костюмах. Когда люди вышли, администрация курорта не предложила даже чай, заявил молодой человек. Но после публикации с Амиром связались и подарили билеты на канатную дорогу и на проезд на баллонах. Администрация Shymbulak сообщила, что работа канатной дороги была приостановлена на 45 минут с 16:30 до 17:
Дана Рахметова
Люди застряли на канатной дороге «Медеу - Шымбулак»
Посетители заявляют, что провели в воздухе два с половиной часа.
Казахстан вернулся в «жёлтую» зону
Казахстан вернулся в «жёлтую» зону
Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео опубликовал TikTok-пользователь Amir Mirzoev. По словам молодого человека, он с друзьями провёл в фуникулёре два с половиной часа. За это времени они успели замёрзнуть, хотя были в лыжных костюмах. Когда люди вышли, администрация курорта не предложила даже чай, заявил молодой человек. Но после публикации с Амиром связались и подарили билеты на канатную дорогу и на проезд на баллонах. Администрация Shymbulak сообщила, что работа канатной дороги была приостановлена на 45 минут с 16:30 до 17:15.
- Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги, после чего данные о состоянии перестали поступать на центральный пункт, что привело к остановке канатной дороги. В 18:30 неполадки были полностью устранены технической бригадой, канатная дорога продолжила работу в штатном режиме. Гостям, находящимся в этот промежуток времени в очереди на канатную дорогу, была организована бесплатная раздача чая, рестораны продолжили работу, чтобы гости курорта смогли подождать свою очередь на спуск в тепле. Также для гостей с детьми был организован трансфер на служебных машинах до «Медеу», - говорится в сообщении.
Сейчас они намерены установить спас-чемоданчики в каждую кабину канатной дороги. В них будут одеяло, самогреющиеся стельки, сухой паёк, активированный уголь, жаропонижающее, средства от аллергии и диареи, а также глазные капли. Напомним, горнолыжный сезон в Алматы открылся 26 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы Шымбулак

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