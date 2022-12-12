Люди застряли на канатной дороге «Медеу - Шымбулак»

Посетители заявляют, что провели в воздухе два с половиной часа. Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео опубликовал TikTok-пользователь Amir Mirzoev. По словам молодого человека, он с друзьями провёл в фуникулёре два с половиной часа. За это времени они успели замёрзнуть, хотя были в лыжных костюмах. Когда люди вышли, администрация курорта не предложила даже чай, заявил молодой человек. Но после публикации с Амиром связались и подарили билеты на канатную дорогу и на проезд на баллонах. Администрация Shymbulak сообщила, что работа канатной дороги была приостановлена на 45 минут с 16:30 до 17: