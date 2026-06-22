Магазины, зарядки для электромобилей и зоны отдыха: вдоль трасс Казахстана построят 250 станций придорожного сервиса

Первые 50 объектов планируют запустить уже в этом году.

На главных автомобильных дорогах Казахстана собираются обновить придорожную инфраструктуру. Как сообщили в пресс-службе Правительства, Премьер-министр подписал соглашение с частной компанией ТОО "Car Park Transformer". Инвестор готов вложить в строительство новых станций придорожного сервиса 179,5 миллиарда тенге.

Всего до 2030 года на республиканских и международных трассах хотят поставить 250 многофункциональных комплексов. Первые 50 объектов обещают запустить в эксплуатацию уже до конца этого года.

Новые точки будут отличаться от привычного придорожного общепита. Это полноценные комплексы с благоустроенной территорией, где водители смогут отдохнуть и решить базовые проблемы в пути.

Внутри откроют магазины, пункты обслуживания и чистые санитарные зоны. Станции оснастят солнечными батареями, а для владельцев электромобилей на всех площадках установят зарядные станции.

Правительство рассчитывает, что запуск всей сети даст работу примерно двум тысячам человек в регионах.

Сейчас вдоль казахстанских трасс республиканского значения работает 1 428 различных объектов сервиса. С помощью нового проекта планируется постепенно заменить старые площадки отдыха на комплексы, которые соответствуют международным стандартам.