Майк Тайсон против блогера Джейка Пола: когда бой и где смотреть

В ночь с 15 на 16 ноября мир бокса вновь окажется в центре внимания, когда состоится поединок между легендой мирового бокса, бывшим абсолютным чемпионом Майком Тайсоном и популярным американским блогером и боксером Джейком Полом. Поединок состоится в Арлингтоне (штат Техас, США).

В ночь с 15 на 16 ноября мир бокса вновь окажется в центре внимания, когда состоится поединок между легендой мирового бокса, бывшим абсолютным чемпионом Майком Тайсоном и популярным американским блогером и боксером Джейком Полом. Поединок состоится в Арлингтоне (штат Техас, США).

Однако некоторые СМИ сообщают, что бой Тайсона с Полом может быть сорван из-за угрозы жизни легендарного боксера. В Техасском департаменте лицензирования и регулирования заявили, что бой будет отменен, если медицинские анализы Майка Тайсона перед поединком окажутся неудовлетворительными. Известно, что боксеру предстоит пройти электроэнцефалографию и электрокардиограмму.

— Наши врачи проведут тщательный медицинский осмотр перед боем, — говорится в сообщении департамента World Boxing News.

Напомним, после завершения карьеры в профессиональном боксе «Железный Майк» столкнулся с рядом проблем со здоровьем, включая хронические боли в коленях и спине. В 2022 году у Тайсона случился тяжелый приступ ишиаса, который временно лишил его подвижности, и он оказался вынужден использовать инвалидное кресло.

Майк Тайсон – это одно из самых ярких имен в истории бокса. В конце 80-х и начале 90-х он доминировал в супертяжелом весе. В возрасте 20 лет стал самым молодым чемпионом мира. В 1990 году неожиданно для всех его победная серия была прервана Джеймсом Дагласом, который в Японии нокаутировал Тайсона в одном из самых громких боксерских потрясений. После этого «Железный Майк» пережил период скандалов, включая обвинение в изнасиловании, и несколько неудачных боев.

Тем не менее, несмотря на все трудности, Тайсон остается иконой бокса и медийной личностью. Его непредсказуемое поведение, эпатажные интервью и знаменитые моменты, такие как «откушенное ухо» на поединке с Эвандером Холифилдом, только добавили ему популярности. Даже после завершения карьеры в 2005 году, Тайсон продолжает оставаться в центре внимания. Сегодня Майк Тайсон — 58-летний ветеран бокса, который на протяжении 19 лет не выходил на ринг.

Джейка Пола многие ассоциируют не с боксом, а с блогерством и социальными сетями. К настоящему времени у него порядка 27 миллионов подписчиков в Instagram. Однако он также делает карьеру в боксе. Джейк уже успел провести несколько боев, одержав победу в большинстве из них, включая поединки с бывшими бойцами UFC.

Бой титулованных боксеров можно будет посмотреть в 8:00 утра 16 ноября по казахстанскому времени. Легальная прямая трансляция будет проводиться на стриминговой платформе Netflix или по ссылке.