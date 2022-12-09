Мальчик из многодетной семьи Уральска нуждается в лечении за границей

Первый курс лечение Санжар уже получил и в его состоянии есть заметные улучшения, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено Салтанат Тайшыбай Восьмилетний Санжар Тайшыбай до двух лет рос и развивался как и свои сверстники. Однако в двухлетнем возрасте мальчик неожиданно перестал разговаривать, даже слово «мама» для него стало непроизносимым. Тогда родители забили тревогу и начали обивать пороги больниц. Даже съездили в клинику Самары, где ему поставили диагноз гидроцефалия и назначили лечение. Гидроцефалия — это скопление лишней спинномозговой жидкости в желудочках внутри головного мозга