Мальчик из многодетной семьи Уральска нуждается в лечении за границей

Гидроцефалия — это скопление лишней спинномозговой жидкости в желудочках внутри головного мозга.По словам мамы мальчика Салтанат Тайшыбай, врачи российской клиники порекомендовали им регулярно приезжать к ним за лечением, однако отсутствие денег помешало им в этом. Тем временем состояние Санжара начало ухудшаться, ребёнок стал агрессивным, грубым, часто просыпался по ночам и громко плакал. Родителям даже пришлось сменить жильё, так как соседи в многоэтажном доме не всегда относились с пониманием к ночным истерикам. Позже родителям порекомендовали лечение в Узбекистане. Они взяли кредит в октябре и поехали в Ташкент.
– 10 дней мы лечились в отделении неврологии, сделали снимки головы. Наш лечащий врач оказался очень грамотным специалистом. Он исключил гидроцефалию и выставил задержку психо речевого развития с аутическим спектром. Оказывается, на развитие такого заболевания повлияли сложные роды (в последние месяцы беременности у женщины было высокое давление - прим. автора). Во время родов сын испытал гипоксию (пониженное содержание кислорода в организме) и родился с обвитием. Сейчас у него узкие сосуды и кровь не может нормально циркулировать. Поэтому у него часто болит голова, - рассказывает Салтанат.Врач ташкентской клиники порекомендовал регулярное лечение. После первого курса Санжар стал менее гиперактивным, менее агрессивным и даже начал кататься на велосипеде. А на днях он впервые произнес слово «әке» (папа - прим. автора). Папа и мама Санжара после таких улучшений решили не прерывать лечение. Однако всё упирается в финансы. Помимо Санжара семья воспитывает ещё троих детей. Глава семейства месяц назад уволился с работы, так как кроме него Санжар никого не слушается и даже проявляет агрессию. Салтанат подрабатывает санитаркой и получает 60 тысяч тенге. Пособие многодетной семьи составляет 163 тысячи тенге. Своего жилья у семьи нет, в месяц за аренду частного дома они платят 50 тысяч тенге. Кроме этого, есть денежные кредиты, которые брали на лечение Санжара. В конце января мальчика ждут на очередной курс лечения, однако на него у семьи денег нет. Десятидневный курс обойдётся им в один миллион тенге, сюда входят расходы на проживание, переезд и питание, а также на покупку дополнительных лекарств.
– Мы очень хотим, чтобы наш Санжар своевременно лечился. Ведь после первого курса есть заметные сдвиги. У него есть шансы стать здоровым ребёнком, который ничем не будет отличаться от своих сверстников. Он у нас такой умный, смышлёный. Помогите нам собрать деньги на лечение, ведь скоро новый год и мы все словно дети ждём чудес. Для нашей семьи настоящим чудом стало бы выздоровление нашего мальчика, - заключила Салтанат.Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в Kaspi Bank: 4400430222153303. Счёт привязан к номеру +7 (777) 061-31-06. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Санжара. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.