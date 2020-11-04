Иллюстративное фото из архива "МГ" В начала 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, снижающий налоговую нагрузку на предпринимателей. Журналисты "МГ" поговорили с представителями малого бизнеса в Уральске, которые рассказали, что занимаются предпринимательством не первый год. - У меня в продуктовом магазине трудятся три продавца. Налоговые каникулы сроком на три года позволят расширить ассортимент своей продукции, сделать переоснащение в магазине и провести небольшой ремонт, а также повысить заработную плату рабочим, - отметил бизнесмен по имени Арман. С слов предпринимателя это ощутимая поддержка учитывая то, что многие остались без работы в период пандемии. - Конечно, в период карантина торговля стала приносить меньше дохода, так как люди в принципе на всем экономят и берут в магазинах самое необходимое, без излишеств, - отметил Арман. Несмотря на то, что покупательская активность упала, мужчина продолжила свой бизнес, он не закрыл продуктовый магазин. - Нам очень помогло, то что в период карантина мы получили льготы, у нас не удерживают налоги с зарплаты, - отметил он. Как отметили в департаменте государственных доходов ЗКО, освобождение от налогов на три года позволит облегчить налоговую нагрузку местных бизнесменов. Микробизнесом считаются индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек, с годовым доходом порядка 76 миллионов тенге. Малым бизнесом считается организация с занятостью до 100 человек с предельным годовым доходом о 300 тысяч МРП. Руководитель управления разъяснительной работы ДГД ЗКО Айман Куанова пояснила, что законом были внесены изменения в налоговый кодекс, на основании которых с 2020 года микро и малый бизнес были освобождены от уплаты налогов на три года. Это корпоративно подоходный налог, индивидуальный налог, соцналог и единый земельный налог. К слову, не подлежат освобождению от налогов недропользователи, производители подакцизной продукции, игорный бизнес, участники внешнеэкономической деятельности.