Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 23 сентября по 12 октября женщина оформила товарный кредит в онлайн магазине Kaspi bank на имя чужого человека. – Она имела доступ в информационную систему с приложения банка. Сотрудники полиции установили и задержали 36-летнюю женщину. В отношении нее начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", - сообщили в полиции.