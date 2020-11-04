Сегодня, 4 ноября, владелец строительной компании "ОралЗемТрубСервис" Алек Кубеев вручил ключи от квартиры многодетной матери-одиночке, которая воспитывает шестерых детей. В квартире завершаются отделочные работы, и в течение нескольких недель Гульдария Аймукашева сможет заехать в нее. Женщина является выпускницей детского дома, несколько лет назад похоронила мужа. Старшей дочери Гульдарии 18 лет, а самой младшей - всего 1,5 года. До сегодняшнего дня ей приходилось снимать жилье. По словам самого Алека Кубеева, в самом начале строительства дома он решил подарить одну квартиру многодетной семье. Он обратился в местный акимат и попросил список многодетных семей, которые нуждаются в жилье. – Я выбрал семью Гульдарии Аймукашевой, потому что посчитал, что из всех семей они больше остальных нуждаются в жилье. Многодетная мама воспитывалась в детском доме. У нее нет близких родственников, кто бы мог ее поддержать и помочь. С детьми она живет на квартире, мужа нет. В акимате мне рассказали, что эта женщина не сидит ни минуты, ищет возможности дополнительного заработка, в выходные дни работает на плантации. Я лично ценю людей, которые не опускают руки в самых безысходных ситуациях. Потому что выход обязательно можно найти, если захотеть, - отметил предприниматель. – Нам с сестрой выпала сиротская доля, и всю жизнь мы стараемся поддерживать друг друга во всем. Эта квартира для Гульдарии и ее детей – бесценный подарок, потому что она с детьми уже много лет скитается по съемным времянкам и домам, - говорит сестра Гульдарии Венера Аймукашева. Стоит отметить, что 40-квартирный дом в поселке Круглоозерное ТОО «ОралЗемТрубСервис» построило за счет собственных средств. Он предназначается для молодых специалистов, учителей и врачей.