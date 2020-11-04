Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев отметил, что в этом году в области значительно снизилось (на 63,6%) количество правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. - В основном они происходят в результате конфликтов между супругами, сожителями, в состоянии алкогольного опьянения, в семьях с низким материальным доходом. Жертвами насилия, как правило, становятся женщины, пожилые люди и дети, - отметил Камза Умбеткалиев. По его словам, с начала года поступило более 4 тысяч сообщений о таких правонарушениях, составлено более 1,2 тысячи протоколов. - К ответственности по статье за противоправные действия в семейно-бытовой сфере было привлечено 803 человека, за побои – 228, за нарушение защитного предписания – 78, за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью – 175, - сообщил Камза Умбеткалиев. Также он пояснил, что для снижения правонарушений в данной сфере, с 25 ноября по 10 декабря, сотрудники полиции совместно с НПО «Шанырақ-2008» планируют организовать акцию «16 дней без насилия» с проведением анкетирования и встреч с населением пригородных посёлков. Стоит также отметить, что в городе Атырау функционирует кризисный центр, специалисты которого оказывают помощь жертвам семейно-бытового насилия. Он расположен по адресу: мкр. «Алмагуль», д. №4. Круглосуточный телефон доверия: 46-60-60.