Малышей искали всю ночь - анонс свежего номера газеты «Мой ГОРОД»

Директор театра имени Х. Букеевой, который в нетрезвом виде совершил ДТП на своем "Порше", уволился по собственному желанию. Стр. 2 Пропавшая месяц назад девушка найдена мертвой. Стр. 2 48-летняя жительница Уральска прикована к постели, однако она не оставляет надежды встать на ноги. Стр 4-5 Казахстанка обнаружила, что на ее имя зарегистрировано 50 тысяч номеров. Стр. 12-13 Полицейский спас сбросившуюся с моста девушку. Стр. 30 Сельский учитель погиб в аварии. Стр. 31 Чем вреден кофе с утра, читайте на стр. 20 Рецепты вкусных блюд читайте на стр. 25 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читате