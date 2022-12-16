«Мам, мне больно»: трехлетняя девочка с редким заболеванием из Уральска борется за жизнь

Два года назад от этого же диагноза семья потеряла старшую дочь. Ей было всего 10 лет. Фото предоставлено Нурлы Бекжановой Трёхлетней Медине Мереке уже сделали операцию и сейчас она проходит курс реабилитации, но теперь её семья должна турецкой клинике 29 миллионов тенге. Для родителей Медины эта сумма неподъёмна: папа работает грузчиком на рынке, а мама в декретном отпуске и постоянно занята вопросами лечения дочери. Помимо Медины в семье растут ещё трое детей. Апластическая анемия – тяжёлое заболевание крови, которое лечится только пересадкой костного мозга. Согласно статистике, в двух случа