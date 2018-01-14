Молодую маму лишили родительских прав в декабре 2017 года, а также ей было назначено наказание в виде исправительных работ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сейчас горе-мама постоянно навещает своего полугодовалого сына, который живет в детском доме "Мейрим". По словам председателя ювенального суда ЗКО Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ, лишенная родительских прав девушка может через 6 месяцев восстановить свои права. - В детском доме рассказали, что девушка часто приходит к сыну и работники не препятствуют этому. Также девушка нашла работу, и в определенное время отрабатывает свои исправительные часы, - заявила судья. Стоит отметить, что при рассмотрении дела о лишении родительских прав, в материалах не фигурировал отец мальчика, который якобы хотел забрать сына к себе. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. Мальчик находился в больнице под наблюдением врачей, однако по словам медиков, ребенок абсолютно здоров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Позже была установлена личность мамы ребенка. Ею оказалась 21-летняя жительница Уральска. Она рассталась со своим молодым человеком и решила отдать ребенка в Дом малютки, однако не нашла его и оставила малыша на стройке. 23 ноября 21-летнюю мать Алижана приговорили к 100 часам общественных работ. Уральский городской суд признал молодую женщину виновной по статье 119 УК РК - «Оставление в опасности».