Марат Омаров заявил, что не имеет отношения к заводу своей матери

Президент Казахстанской федерации футбола и глава АЗРК Марат Омаров впервые высказался о ситуации вокруг бумажного завода KZ Recycling в Алматинской области.

- Я не в курсе этой информации (что завод загрязняет окружающую среду). Я не вмешиваюсь в бизнес своих родителей, не обсуждаю операционные вопросы. К бизнесу, которым занимаются мои родители, я никакого отношения не имею. Никаких заводов лично у меня нет и никаких долей в них тоже, - сказал Марат Омаров.