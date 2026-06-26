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Марат Омаров заявил, что не имеет отношения к заводу своей матери

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Марат Омаров заявил, что не имеет отношения к заводу своей матери
Фото: ҚФФ

Президент Казахстанской федерации футбола и глава АЗРК Марат Омаров впервые высказался о ситуации вокруг бумажного завода KZ Recycling в Алматинской области.

- Я не в курсе этой информации (что завод загрязняет окружающую среду). Я не вмешиваюсь в бизнес своих родителей, не обсуждаю операционные вопросы. К бизнесу, которым занимаются мои родители, я никакого отношения не имею. Никаких заводов лично у меня нет и никаких долей в них тоже, - сказал Марат Омаров.

Ранее жители домов, расположенных рядом с предприятием, потребовали перенести завод. По их словам, работа производства создает неудобства для местных жителей.

KZ Recycling принадлежит Шолпан Омаровой - матери Марата Омарова.

Источник: Telegram-канал Nege.kz.

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