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Социум

Марлену и Анель из Атырау выпало очередное испытание

Девушка Анель из Атырау перенесла очередную операцию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". При операции девушке задели нерв на левой руке, поэтому пока она ею двигать не может. Своим самочувствием после операции Анель поделилась на своей официальной страничке в Instagram, которую они с ее супругом Марленом ведут вместе. По словам девушки, операция прошла успешно, ее перевели в палату. - Потихоньку хожу, шов, кажется, небольшой, перевязку каждый день делают, врачи и медсёстры хорошо смотрят, родственники навещают, - рассказывает Анель. Однако во время операции девушке задели нерв, поэтом
gorod
Марлену и Анель из Атырау выпало очередное испытание
Девушка Анель из Атырау перенесла очередную операцию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
При операции девушке задели нерв на левой руке, поэтому пока она ею двигать не может. Своим самочувствием после операции Анель поделилась на своей официальной страничке в Instagram, которую  они с ее супругом Марленом ведут вместе. По словам девушки, операция прошла успешно, ее перевели в палату. - Потихоньку хожу, шов, кажется, небольшой, перевязку каждый день делают, врачи и медсёстры хорошо смотрят, родственники навещают,  - рассказывает Анель. Однако во время операции девушке задели нерв, поэтому сейчас левую руку она не чувствует,  и она не работает. Рядом с девушкой дежурят ее мама, сестра, а также супруг Марлен, который успевает делать девушке сюрпризы. -  Марлен принёс живую бабочку, я в нее сразу же влюбилась. Я знаю, тебе тоже тяжело, но не переживай, мы с тобой и с этим справимся. Нас столько людей поддерживают, верят в нас, мы должны держаться до конца, какую бы болезнь не послал Аллах, он обязательно посылает и исцеление от нее! - обращается Анель к возлюбленному. Напомним, что пара стала известной всему Казахстану в прошлом году благодаря необычной истории любви - Анель перенесла 16 операций, все это время с ней рядом находился ее возлюбленный - Марлен.
Алия ЖАМИТОВА
операция

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