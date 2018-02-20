Марлену и Анель из Атырау выпало очередное испытание

Девушка Анель из Атырау перенесла очередную операцию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". При операции девушке задели нерв на левой руке, поэтому пока она ею двигать не может. Своим самочувствием после операции Анель поделилась на своей официальной страничке в Instagram, которую они с ее супругом Марленом ведут вместе. По словам девушки, операция прошла успешно, ее перевели в палату. - Потихоньку хожу, шов, кажется, небольшой, перевязку каждый день делают, врачи и медсёстры хорошо смотрят, родственники навещают, - рассказывает Анель. Однако во время операции девушке задели нерв, поэтом