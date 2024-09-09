Столкновение машины скорой помощи с легковушкой произошло сегодня, девятого сентября, примерно в 15:30.

Машина скорой помощи опрокинулась на бок после ДТП в Уральске

Машина скорой помощи опрокинулась на бок после ДТП на пресечении улиц Мухита и Даулеткерея.

По словам очевидцев, спецавтомобиль не пропустил водитель «Лады Гранты», когда выезжал на улицу Мухита с Даулеткерея. В машине скорой помощи находился водитель и фельдшер. Их забрали в больницу. Водитель «Гранты» от госпитализации отказался.

— Водитель «Лада Гранта» не уступил дорогу и врезался в УАЗ. В результате ДТП произошло опрокидывание машины скорой помощи. Водителя и пассажира скорой доставили в больницу. В скорой пациентов не было, — пояснили в департаменте полиции ЗКО.

В управлении здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать аварию позже. Подробности выясняются. На месте работают сотрудники полиции.

К слову, на этом перекрестке аварии происходят часто. Здесь же в 2022 году столкнулись два пассажирских автобуса. После столкновения один из автобусов упал на бок, а пассажирам пришлось покидать салон автобуса через разбившееся лобовое окно.