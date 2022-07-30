– Пассажиры в момент столкновения сидели, стоящих не было. Был ребенок, он вроде не пострадал. Конечно, мы были напуганы все. Была паника среди людей. Сразу же подбежали молодые парни и помогали вытаскивать людей через лобовое, - рассказала женщина.

Авария произошла сегодня, 30 июля, около 11:00, на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита. На перекрестке столкнулись два пассажирских автобуса №39 и №30Д. Как именно произошло ДТП - неизвестно, однако от удара один из автобусов упал на бок, придавив остановившуюся на пешеходном переходе Toyota Camry. Пассажирам пришлось покидать салон автобуса через разбившееся лобовое окно. Место оцепили сигнальной лентой, приехали три кареты скорой помощи.На месте работают медики и сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Более подробную информацию в пресс-службах департамента полиции и управления здравоохранения пообещали предоставить позже.Фото Медета МЕДРЕСОВА