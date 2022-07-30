Поставщики, незаконно получившие НДС, вернули средства в бюджет только после обращения общественников, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице в Facebook сообщил, во время мониторинга портала goszakup.gov.kz установлено, что в феврале 2020 года акимат Шынгырлауского района заключил договор с ТОО «Азамат» об услугах охраны на сумму 4.4 миллиона тенге, сумма НДС составила 475 тысяч тенге.
– За это время заказчик перечислил деньги и НДС на счёт поставщика в виде 12 платежей. Однако ТОО «Азамат» не состоит на регистрационном учёте по НДС. Аналогичным образом, заказчики из-за незнания или грубого игнорирования незаконно перечислили бюджетные деньги подрядчикам. Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства перевел 7.4 миллиона тенге, из них НДС 799 тысяч ТОО «Mega Prom Aksai» по договору об услугах технадзора. Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района уплатил 1.5 миллиона, из них НДС 165 тысяч тенге за услуги технадзора ТОО «Mega Prom Aksai» по договору. Областная станция скорой медицинской помощи  уплатила ИП «West Trade» за автозапчасти 6.6 миллиона, НДС 717 тысяч тенге по шести договорам. Акимат Акжаикского района оплатил за запчасти 174 тысяч с НДС 18 тысяч ИП «West Trade».  Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира  перечислило 872 тысяч с суммой НДС 93 тысяч ИП «West Trade». Управление специализированной службы охраны ДП ЗКО  оплатило ИП «West Trade» за шины 353 тысяч, из них НДС 37 тысяч по договору, - сообщил Бауыржан Ахметжан.
После обращения общественников в акимат области и правоохранительные органы удалось вернуть в бюджет 2.3 миллиона тенге. Бауыржан Ахметжан уточнил, что указанные поставщики получили сумму НДС незаконно, обманным путем, но самостоятельно вернули их только после их реагирования. Сейчас решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.