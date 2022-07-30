В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что с начала года стражи порядка обнаружили и изъяли свыше 68 тысяч таблеток «Трамодола», 1 050 флаконов «Мидакса» и 2 887 флаконов «Тропикамида». Выявлено 23 правонарушения, связанных с безрецептурной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов. Для привлечения виновных к административной ответственности материалы направлены в департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности. Стражи порядка обращаются ко всем жителям области с просьбой сообщать об адресах безрецептурной продажи вышеуказанных препаратов в отделы полиции по территориальности или на номер 102. Напомним, 26 июля жители ЗКО провели санкционированное мирное собрание во дворе дома №19 на улице Сырыма Датова. Именно там расположена точка сбыта психотропных веществ.