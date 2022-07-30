15 человек доставили в больницу после столкновения двух пассажирских автобусов в Уральске
После столкновения пассажирам пришлось выбираться из автобуса через разбитое лобовое окно. Среди пострадавших есть ребенок, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Авария произошла сегодня, 30 июля, около 11:00, на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на перекрестке столкнулись два пассажирских автобуса №39 и №30Д.
- Водитель автобусного маршрута №39 направлялся по улице Даулеткерея и при выезде на улицу Мухита не уступил дорогу и столкнулся с пассажирским автобусом №30Д. После столкновения автобус №39 упал на бок, придавив остановившуюся на пешеходном переходе Toyota Camry. Среди пострадавших есть ребенок, - пояснили в ведомстве.
В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что с места ДТП доставили 14 пострадавших в городскую многопрофильную больницу.
- 32-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в отделение нейрохирургии. 51-летней женщине диагностировали перелом трех ребер, ее готовят к операции. У 46-летнюю пострадавшую с переломом ключицы поместили в отделение политравмы. 60-летний мужчина с переломом двух ребер от госпитализации отказался. 3-летнего ребенка доставили в Областную детскую многопрофильную больницу. Он находится на обследовании. У остальных диагностированы ушибы мягких тканей, все направлены на амбулаторное наблюдение, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!