Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время одной из таких встреч в северной части города жители двухэтажек № 85 и 87 на улице Иксанова обратились к руководству города и района по поводу состояния их домов. По словам людей, построенные ещё в 60-х годах прошлого века, они давно обветшали, прогнили стропила крыши, изношена кровля, отваливается штукатурка на фасаде. Дома пришли в аварийное состояние и жильцы попросили акимат помочь им. Как ответил на это аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов, аварийность домов должна подтвердить экспертиза. И жильцы сами должны вместе собраться и за свои деньги нанять эту экспертизу. Если аварийность не будет подтверждена, тогда районный акимат поможет с ремонтом домов. Если же дома действительно окажутся аварийными, то в этом случае необходимо строительство новых домов или одного нового дома на этой же территории. Но для этого жильцы должны оформить земельный участок –придомовую территорию. Что же касается строительства домов, то в качестве инвесторов-застройщиков можно пригласить местные компании. Аким района отметил, что чем раньше люди начнут оформлять земельный участок и пригласят экспертизу, тем быстрее решится их жилищный вопрос. Он рекомендовал выбрать из каждого дома представителя, кто бы занимался документацией.