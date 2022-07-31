- Они купались в необорудованном месте. Двое детей из одной семьи 13 и 11 лет утонули в реке Илек в Заречном 1, в районе моста. Их тела извлекли с глубины трех метров в 15 метрах от берега, - сообщили в ДЧС.

Иллюстративное фото из архива "МГ". Сообщение дежурному ДЧС поступило в 19:30.В тот же день в 14:19 в том же районе утонул 18-летний юноша. Его тело извлекли спасатели с такой же глубины. В ДЧС напоминают, что купаться нужно в оборудованных для этого местах – в Актобе 16 частных и один коммунальный пляж, но жители этими рекомендациями пренебрегают. Случаи гибели людей на воде в области участились.