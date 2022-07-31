Случай произошёл в ночь на первое июня в Акбулакском сельском округе Бурлинского района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пожилую супружескую пару связали и ограбили в селе ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители села Акбулак рассказали, что пенсионеров связали и ограбили ночью. Это сделали трое мужчин в масках. Аким Акбулакского сельского округа Замзагуль Калимова сообщила, что пожилая супружеская пара живёт отдельно от детей, они являются благополучной семьёй. В департаменте полиции ЗКО проинформировали, что преступление ещё не раскрыто. В село были направлены наиболее опытные сотрудники криминальной полиции. Факт зарегистрирован по статье 191 УК РК «Грабёж». Как рассказал первый заместитель начальника отдела полиции Бурлинского района Арман Макбузов, подозреваемые ещё не установлены.
- Тогда был установлен ущерб в размере 430 тысяч тенге. Грабители связали супругам руки, не избивали, обыскали весь дом, нашли деньги, забрали и ушли, - отметил он.
Несмотря на возраст, супружеская пара занималась животноводством. Напомним, это не первый случай в области, где пострадавшими оказываются пенсионеры. В январе 2020 года селе Янайкино района Байтерек произошло жуткое убийство. В тот день загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили на месте пожара тела трёх человек с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 67-летний Александр, его 66-летняя супруга Валентина Запрометова и их 44-летний сын Сергей. В апреле 2017 года в частном доме в районе кинотеатра «Казахстан» были обнаружены тела пожилой семейной пары. Тогда под подозрение в убийстве попала женщина, которая ухаживала за стариками. Однако полицейские заставляли её признаться в двойном убийстве. Вина женщины доказана не была и дело до сих пор остаётся нераскрытым. В сентябре 2019 года в доме по улице Циолковского произошло жестокое убийство 86-летней Матрёны и её 61-летнего сына Константина Кулакова, который был инвалидом 2-ой группы (страдал ДЦП). Подозреваемых установили и приговорили к тюремному сроку. В марте этого года среди белого дня в собственном доме убили 72-летнюю пенсионерку в Уральске. В апреле полицейские проинформировали, что подозреваемая задержана.