- ДТП часто происходят из-за превышения скоростного режима. Из 40 погибших с начала этого года, 13 человек скончались именно по этой причине. Также аварии происходят из-за неблагоприятных погодных условий и таких причин, как самопроизвольное опрокидывание, наезд на пешехода, несоблюдение дистанции, обгон, выезд на встречную полосу, - пояснил Жумалиев.

Фото: ДП Атырауской области Как сообщил инспектор полиции Атырауской области Аманжол Жумалиев, по сравнению с прошлым годом в области резко возросло количество аварий и увеличилось число погибших, пострадавших в результате ДТП.Для профилактики ДТП на обочинах загородных трасс установили 20 макетов домашних животных. Также стражи порядка предложили акимату региона приобрести системы контроля скоростного режима.