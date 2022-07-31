- 31 июля в Военном колледже Министерства обороны РК, находясь в суточном наряде, получил ранение кадет. Начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия, - говорится в сообщении Минобороны.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Военный колледж министерства обороны находится в Щучинске Акмолинской области.Военнослужащему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, заверили в ведомстве. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению в интересах следствия, заключили в Минобороны.