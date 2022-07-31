Их установят в сентябре, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Алматы появятся первые велосветофоры Изображение с сайта Pixabay Ранее в полиции сообщали, что до конца года 65 светофоров, где имеются велодорожки, доукомплектуют велосветофорами. В пресс-службе управления городской мобильности в ответ на запрос редакции предоставили список пересечений, где их установят:
  • Байтурсынова - Гоголя
  • Байтурсынова - Казыбек би
  • Байтурсынова - Толе би
  • Байтурсынова - Кабанбай батыра
  • Байтурсынова - Жамбыла
  • Байтурсынова - Курмангазы
  • Байтурсынова - Абая
  • Байтурсынова - Габдуллина
  • Байтурсынова - Тимирязева
  • Карасай батыра - Масанчи
  • Богенбай батыра - Сейфуллина
  • Богенбай батыра - Наурызбай батыра
  • Богенбай батыра - Желтоксан
  • Богенбай батыра - Абылай хана
  • Богенбай батыра - Байсеитовой
  • Богенбай батыра - Панфилова
  • Богенбай батыра - Назарбаева
  • Богенбай батыра - Тулебаева
  • Богенбай батыра - Достык
  • Кунаева - Жибек Жолы
  • Кунаева - Гоголя
  • Кунаева - Казыбек би
  • Кунаева - Толе би
  • Кунаева - Кабанбай батыра
  • Кунаева - Курмангазы
  • Макатаева - Тулебаева
  • Макатаева - Назарбаева
  • Макатаева - Панфилова
  • Макатаева - Абылай хана
  • Макатаева - Желтоксан
  • Макатаева - Наурызбай батыра
  • Макатаева - Сейфуллина
  • Макатаева - Масанчи
  • Шевченко - Кунаева
  • Шевченко - Назарбаева
  • Шевченко - Желтоксан
  • Шевченко - Наурызбай батыра
  • Шевченко - Сейфуллина
  • Шевченко - Масанчи
  • Шевченко - Шарипова
  • Шевченко - Шагабутдинова
  • Шевченко - Муканова
  • Шевченко - Манаса
  • Шевченко - Ауэзова
  • Шевченко - Жарокова
  • Жарокова - Тимирязева
  • Жарокова - Басенова
  • Утепова - Гагарина
  • Утепова - Розыбакиева
  • Торайгырова - Навои
  • Торайгырова - Орбита 1, дом 35
  • Торайгырова - Мустафина
  • Торайгырова - Орбита 3, дом 31
  • Муратбаева - Макатаева
  • Муратбаева - Гоголя
  • Муратбаева - Казыбек би
  • Муратбаева - Толе би
  • Муратбаева - Богенбай батыра
  • Муратбаева - Карасай батыра
  • Муратбаева - Жамбыла
  • Абая - Назарбаева
  • Абая - Желтоксан
  • Абая - Наурызбай батыра
  • Абая - Сейфуллина
  • Абая - Масанчи.
Сейчас подрядная организация комплектует оборудование. Монтаж планируют завершить до конца сентября этого года. Ранее в ведомстве говорили, что в этом году планируют обустроить 10 километров велодорожек на проспекте Абая и улицах Манаса, Толстого, Молдагалиева, Аймаутова. Точных сроков и участков в управлении не назвали, но анонсировали разработку проектно-сметной документации на строительство 25 километров велодорог, которые проложат в следующем году.