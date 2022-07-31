- Если клиент хочет выделиться на дороге, то за более высокую оплату он может приобрести госномер «повышенного спроса». При оформлении транспорта у специалиста автоЦОНа можно получить перечень доступных обычных госномеров, стоимость которых составляет от 2,8 МРП или 8 576 тенге. На ряду с обычными номерными знаками можно приобрести номер повышенного спроса, то есть с «красивым» сочетанием цифр и букв. За такие, соответственно, нужно платить повышенную пошлину. Их стоимость варьируется от 57 МРП (174 591 тенге) до 285 МРП (872 955 тенге), - пояснили в госкорпорации.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе филиала «Правительства для граждан» по ЗКО, за первую половину этого года в специализированном ЦОНе Уральска номера «повышенного спроса» приобрели 277 человек на общую сумму более 73 млн тенге.Также клиент может предложить свой вариант номерного знака с использованием цифр и букв, сделать предзаказ на него в управлении административной полиции. Владелец госномера не может его подарить или продать третьему лицу. В случае продажи автомобиля владелец может оставить госномер на хранение до шести месяцев в автоЦОНе до приобретения нового автомобиля.