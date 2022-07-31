- За рулем автомобиля Honda Fit находился 32-летний гражданин Республики Кыргызстан. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus, которой управлял 33-летний житель Иргизского района. В результате водитель Lada Largus и четыре пассажира от полученных травм скончались на месте ДТП. Пассажир Honda Fit тоже скончался на месте аварии, - пояснили в ведомстве.

Фото предоставлено ДП Актюбинской области По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, столкновение автомобилей произошло вечером 30 июля на 1046-м километре автодороги Самара - Шымкент, недалеко от поселка Калыбай Иргизского района.Водителя автомашины Honda Fit с 30-летней пассажиркой госпитализировали в центральную районную больницу поселка Иргиз. Ведетя досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".Фото предоставлено ДП Актюбинской области