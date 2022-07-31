Иллюстративное фото из архива "МГ" Суды ЗКО за первое полугодие 2022 года рассмотрели 636 уголовных дел. Судья областного суда Гизатолла Кырыкбаев рассказал, что за это время осуждены 600 человек, 280 из которых приговорены к лишению свободы. За особо тяжкие преступления осудили 22 человека, за тяжкие преступления - 333 человека, 157 из которых отправили в колонии. За совершение преступлений средней степени тяжести осуждены 169 человек, 96 из которых лишены свободы. За преступления небольшой тяжести перед судом предстали 36 человек, четырёх приговорили к реальным срокам наказания. В апелляционном суде отменён один приговор в отношении одного человека, ещё 15 приговоров в отношении 17 человек изменены. За совершение коррупционных преступлений осуждены девять человек, восьми из которых назначен штраф в размере почти 12 миллионов тенге, один человек осуждён на три года лишения свободы.