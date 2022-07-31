Штормовое предупреждение в области объявлено на первое августа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гроза и крупный град ожидаются в ЗКО Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", первого августа на северо-западе, юго-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33 градусов, ночью похолодает до +15..+17.
  • В Атырау ожидается дождь с грозой. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +21..+23 градусов.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов.
  • В Актау осадков не ожидается. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов.
