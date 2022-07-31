Аким города Уральска Миржан Сатканов посетил и познакомился с ходом работ двух предприятий города, которые являются яркими примерами стабильных и перспективных производств. Это компании ТОО «Хлебомолочный комбинат 1» и ТОО «Батыс продукт», выпускающий в общей сложности более 75 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. - Данные производства позволяют не только не зависеть от импорта, закрывая собственную потребность, но и самим экспортировать местную продукцию в другие города нашей страны и за ее пределы. Данные предприятия предоставляют стабильные около 150 рабочих мест, а также налоговые отчисления в городской бюджет. А также являются самостоятельными бизнес-объектами. Тем не менее каждая местная компания, не смотря на опыт и статус, может рассчитывать на поддержку местных исполнительных органов. Мы открыты для диалога с предпринимателями и инвесторами, - добавил Миржан Сатканов. Отметим, что каждые выходные (в субботу и воскресенье) в Уральске проводятся сельскохозяйственные ярмарки с участием местных товаропроизводителей. На ярмарке представлены не только сельскохозяйственные товары, но и многое другое. Так, каждую субботу сельскохозяйственная ярмарка проводится на улице Ихсанова с 9:00 до 13:00. А каждое воскресенье товары по сниженным ценам можно приобрести на ярмарке по улице Жангирхана перед Торговым домом «Жангир хан», также с 9:00 до 13:00. Приглашаем всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города принять активное участие! – добавили в акимате. Отметим, что уральцы охотно посещают сельхозярмарку. - Овощи и фрукты здесь дешевле, чем в магазинах. Цены сейчас «кусачие», даже не знаю, как свою пенсию дотянуть до конца месяца. Каждые выходные здесь закупаемся на неделю. А еще хочется банок на зиму накатать. На рынок нам ехать далековато, а здесь свежие овощи прямо у дома, - говорит пенсионерка Нурзия апа. Сельскохозяйственная ярмарка продлиться до глубокой осени.