- Сообщение от районного отдела полиции в ДЧС поступило в 22:38, о том, что в поселке Ортакшыл на реке Урал при неизвестных обстоятельствах утонул аким Махамбетского района, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, аким Махамбетского района Ринат Жанкылыш утонул при неизвестных обстоятельствах.На место происшествия выехали три спасателя и одна единица техники ДЧС Атырауской области. Тело утонувшего еще не найдено. Подробности выясняются.