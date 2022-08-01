- По данным фактам доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины обстоятельства выясняются, проводятся служебные расследования, - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 29 июля солдат срочной службы в Степногорске отпросился у дежурного в туалет. Через время его нашли повешенным в кладовке автопарка. Рядовой 1995 года рождения был призван отделом по делам обороны Жетысуской области осенью 2021 года. 30 июля не стало военнослужащего по контракту из Актау. Старшего сержанта повешенным нашла его супруга в туалете их дома. В рядах Национальной гвардии он с 2015 года. У контрактника остались жена и дочь.Командование выразило соболезнования родным и близким покойных.