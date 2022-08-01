- Задержанный мужчина 1984 года рождения является местным жителем, ранее привлекался к уголовной ответственности (по неподтверждённым данным, в том числе за изнасилованием - прим. автора). Предварительно установлено, что он пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления. Расследование уголовного дела проводится по статье 99 части 2 (убийство), пунктам 10 (с целью сокрытия другого преступления) и пунктам 14 УК РК (убийство заведомо несовершеннолетнего лица), а также статье 120 части 3-1 УК РК (изнасилование несовершеннолетней). Согласно требованиям казахстанского законодательства, подозреваемому лицу грозит пожизненное лишение свободы, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.

Трагедия произошла в селе Шолакай. Родители обратились в полицию с заявлением о пропаже школьницы. Позже стражи порядка задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки.Расследование находится на особом контроле руководства ДП. Стражи порядка проверяют доводы родных погибшей о причастности к убийству и других лиц. С учётом вызванного общественного резонанса, в Панфиловском районе усилили полицейские наряды.