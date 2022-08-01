- Спустя несколько минут он силой отобрал у 28-летней девушки её Nissan. Однако далеко уехать на нём не удалось - на трассе мужчина допустил опрокидывание авто. Очевидцы вызвали «скорую помощь». И тут у фигуранта возник умысел угона машины, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Иллюстративное фото из архива "МГ" «Экшн» начался в 21:45 в последний день июля. Со двора одного из ЖК в Алматы неизвестный угнал BMW. Прямо на территории дома он столкнулся с Audi. Мужчина доехал на угнанном авто до Есика, выехал на встречную полову движения, где произошло столкновение в Toyota. С места ДТП он сбежал.На неотложке он вернулся в мегаполис, где мужчину и задержали. Автоугонщик 1994 года рождения находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас подозреваемый под стражей. Полиция Алматы и области расследует три автоугона и три ДТП.