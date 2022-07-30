В ночь на 26 июля на парковке аэропорта Алматы подрались трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. На требования сотрудников полиции они отреагировали агрессией. Один из дерущихся - ранее судимый гражданин 1994 года рождения разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Тогда страж порядка из своего табельного оружия произвёл предупредительный выстрел в воздух. Мужчин задержали - это жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое из них ранее были судимы за ограбление человека и кражу. Орган досудебного расследования ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в виде содержания по стражей, прокурор Турксибского района поддержал. Участники драки будут находится под арестом во время следствия.