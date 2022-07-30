- В мае выявили циркуляцию «Стелс-омикрон». Заболевание протекает в лёгкой форме, как острая респираторная инфекция или ринит. Но вирус каждый раз мутирует, - отметил Мухамгали Арыспаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного санврача региона, в целом ситуация по коронавирусу в области остаётся нестабильной. Но пока в матрице оценки эпидситуации ЗКО находится в «зелёной» зоне. С первого июля зарегистрировано 536 случаев COVID-19. Начиная с 12 июля, ситуация резко осложнилась. Больше всего заболевших (52%) приходится на людей от 20 до 59 лет. Также в последнее время увеличилось количество заражённых среди детей. Больше всего инфицированных выявляют в Уральске - 351 (65%), районе Байтерек - 74 (14%) и Бурлинском районе - 43 (8%). Больше половины заболевших - непривитые жители области.Что касается прогноза, то пик заболеваемости COVID-19 по ожидается в августе.