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Социум

Машина жасаушылардың мұңы қандай?

Орал қаласында «Батыс Қазақстан облысындағы мұнай-газ өнеркәсібіне арналған машина жасау кіші кластерін дамыту» тақырыбында форум өтті. Форум аясында облыстың әлеуетін көрсететін отандық өндірушілер көрмесі ұйымдастырылып, оған «Мұнай-газ саласы үшін машина жасау» кіші кластерінің қатысушылары, облыстың мұнай-газ, машина жасау салаларында қызмет ететін ірі және орта кәсіпорындары, өңірдегі университеттері мен колледждер өз өнімдерінің тұсаукесерін өткізді. Көрме өтіп жатқан қазақ драма театрының кең фойесі құмырсқаның илеуіне ұқсайды. Халық ығы-жығы. Машина жасау сынды күрделі технологиялы сал
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Машина жасаушылардың мұңы қандай?
Орал қаласында «Батыс Қазақстан облысындағы мұнай-газ өнеркәсібіне арналған машина жасау кіші кластерін дамыту» тақырыбында форум өтті. 
Форум аясында облыстың әлеуетін көрсететін отандық өндірушілер көрмесі ұйымдастырылып, оған «Мұнай-газ саласы үшін машина жасау» кіші кластерінің қатысушылары, облыстың мұнай-газ, машина жасау салаларында қызмет ететін ірі және орта кәсіпорындары, өңірдегі университеттері мен колледждер өз өнімдерінің тұсаукесерін өткізді. Көрме өтіп жатқан қазақ драма театрының кең фойесі құмырсқаның илеуіне ұқсайды. Халық ығы-жығы. Машина жасау сынды күрделі технологиялы салада мұншалық фирма-кәсіпорын бар деп кім ойлаған?! Қаз-қатар орналасқан көрме сөресіне әр кәсіпорын өз өнімін жарнамалап, тауарын тізіп, қызыл-жасыл буклеттерін жайып тастаған. Орал қаласында «Машзавод» машина жасау зауыттарының консорциумы 2013 жылы құрылған болатын. Мақсаты Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг (КПО б.в.), ТеңізШевройл (ТШО), Норд Каспий Оперейтинг, АтырауХимМаш компаниялары мен олардың мердігер ұйымдары – СенімдіҚұрылыс, Шлюмбердже, Сайпем және Қазақстан мен Ресейдің басқада мұнай-газ компанияларымен тендер рәсіміне қатысу бойынша жұмыстарды шоғырландыруға бағытталған. Консорциум құрамына «Орал «Зенит» зауыты» АҚ, «Гидроприбор ҒЗИ» АҚ, «Орал механикалық зауыты» (ОМЗ) ЖШС, «ҚазАрмапром» ЖШС, «Орал Вент» ЖШС, «Промэкспертиза-KZ» ЖШС, «АксайСпецМонтаж» ЖШС, «Ақсай Индустриальды Паркі», «Зениттехсервис» ЖШС, «Батыс Қазақстан машинажасау компаниясы» АҚ, «Эко-Жерұйық» ЖШС, «УральскСтройИнвест» ЖШС секілді белгілі кәсіпорындар кіреді. Сондай-ақ ынтымақтастық келісім-шарт бойынша Консорциум құрамында Ресей Федерациясының «Волгограднефтемаш» ААҚ, ООО «ИТ-Сервис», Орынбор қаласындағы ООО «РТО-Завод» кәсіпорындары бар. Олар жер қойнауын пайдаланушылардың тапсырыстары бойынша күрделі бұйымдар дайындайдауға белсенді ат салысып жүр. Көрме алаңында нақты келісім-шарттар да болып жатты. Батыс Қазақстан индустриалды колледжі студенттерінің қолынан шыққан кейбір детальдарды көріп, «Батыс Қазақстан құрылыс материалдары корпорациясы» АҚ директорының орынбасары Рамазан Нұрлиев колледж шеберханасының мүмкіндігін, ондағы станоктар мен мамандардың қабілет деңгейіне қызығушылық білдірді. Сол арада телефон алмасып, болашақ әріптестіктің бір кірпіші қаланғандай болды. Форум мен көрме жұмысының мақсаты да осы болса керек. - Бізге трансформаторларды бекіту үшін әртүрлі өлшемдегі мынадай бұрандалы «өкшелер», детальдар жиі керек болады. Егер өнім сапасы ойдағыдай болса, тапсырыс беруге әзірміз, - дейді Р.Нұрлиев. Колледждің оқу-өндіріс шебері Ағайша Хамзинаның айтуынша, шәкірттердің шеберлігі де, шеберхана мүмкіндігі де жоғары көрінеді. Жыл сайын Батыс Қазақстан индустриалды колледжінен 40 шақты студент токарь мамандығын алып шықса, олардың бір де бірі жұмыссыз қалмайды екен. Форумға Батыс Қазақстан өңірі ғана емес, елімізге аты белгілі ірі зауыттар мен кәсіпорындар да қатысып, көрмеге өз өнімдерін орналастырған. 1941 жылы Ленинград қаласынан көшірілген «Двигатель» зауытының негізінде құрылған «Орал «Зенит» зауыты» АҚ соғыс кезінде арнайы әскери-теңіз қаруын шығарған екен. Жауды жеңуге қосқан зор үлесі үшін Қазақстан кәсіпорындарының ішінде 1 дәрежелі «Отан соғысы» орденімен марапатталған жалғыз зауыт. Бүгінде «ҰК «Қазақстан инжиниринг» АҚ құрамындағы «Орал «Зенит» зауыты» мемлекеттік қорғаныс тапсырыстарын орындап, еліміздің қорғаныс қабілеттілігін қамтамасыз етіп отырған қорғаныс-өнеркәсіптік кешені кәсіпорындарының құрылымына кіреді. Зауыт 1993 жылдан бастап кеме жасау ісімен айналыса бастаған. Бүгінде су ығыстырғыштығы 240 тоннаға дейінгі катерлер мен кемелердің сериялық өндірісі игеріліп, ҚР ҚМ және ҚР ҰҚК ШҚ үшін барлығы 25 бірлік шығарылды. Егемен Қазақстан

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