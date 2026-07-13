Масштабное обновление и инвестиции: Президент РК одобрил планы Правительства по повышению качества жизни

Касым-Жомарт Токаев провел продуктивную встречу с Премьер-министром Олжасом Бектеновым для обсуждения итогов работы за прошедшие полгода. Руководитель Кабинета министров поделился вдохновляющими результатами индустриального и социального обновления республики. За этот период валовой внутренний продукт страны увеличился на четыре целых и одну десятую процента. Мощный инвестиционный импульс получили строительная индустрия, торговый сектор и сельское хозяйство, передает МойГород.

Системное развитие страны позволило привлечь колоссальные объемы частного капитала в реальный сектор. Только в аграрном комплексе на каждый государственный тенге инвесторы вложили шесть с половиной тенге собственных средств. До конца текущего года власти запустят двести крупных промышленных объектов общей стоимостью один триллион семьсот миллиардов тенге. Этот шаг гарантирует создание семнадцати тысяч новых постоянных рабочих мест для населения. Правительство параллельно добилось весомых успехов в планомерном снижении уровня инфляции и повышении реальных доходов граждан. Модернизация подходов к распределению социальной помощи позволит сэкономить и перенаправить на нужды людей свыше восьмисот миллиардов тенге ежегодно.

Особое внимание в ходе встречи собеседники уделили подготовке к отопительному сезону. Спасательные и инженерные службы досрочно вывели из опасной красной зоны риска пять важнейших теплоэлектроцентралей. Дополнительно еще три объекта энергетики успешно перевели в стабильную зеленую зону. На обновление энергетического хозяйства в текущем году государство выделило триста восемьдесят четыре миллиарда тенге. В рамках профильного национального проекта рабочие бригады полностью отремонтируют двенадцать тысяч километров инженерных сетей по всей республике.

Отдельный блок доклада касался исполнения поручений Президента по цифровизации и развитию национальной инфраструктуры искусственного интеллекта. Олжас Бектенов подробно сообщил о реализации перспективного проекта Долина ЦОДов. Совместно с мировыми технологическими лидерами в стране сейчас разворачивается мощная инфраструктура на двести технически сложных мегаватт. Объем привлеченных иностранных инвестиций в этот передовой сектор уже превышает десять миллиардов долларов.

Важным пунктом встречи стал детальный отчет о модернизации инфраструктуры отечественного туризма. Развитие Алматинского горного кластера позволит существенно увеличить долю туристской отрасли в структуре валового внутреннего продукта. Известный проект Almaty SuperSki сейчас находится в фазе активного строительства. Создание шестидесяти километров новых трасс расширит пропускную способность курорта до десяти тысяч человек в день. Запуск этого уникального объекта запланирован на декабрь две тысячи двадцать восьмого года. Параллельно в республике завершается подготовка к проведению масштабных международных Игр будущего две тысячи двадцать шестого года.

В завершение беседы Президент был проинформирован о мерах по реализации Новой Конституции. В стране ведется непрерывная работа по приведению законодательства в соответствие с Основным законом и укреплению принципов Справедливого Казахстана. Формируется правовая основа для развития Алатау как города ускоренного роста и продвигается экологическая инициатива Таза Қазақстан.

Заслушав доклад премьера, Глава государства поручил продолжить системную работу по обеспечению динамичного прогресса. Правительство немедленно приступает к выполнению масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов. Данный проект призван значительно улучшить качество жизни граждан во всех регионах.

Особый акцент исполнительная власть сделает на возведении современных объектов здравоохранения.