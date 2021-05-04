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Происшествия Социум

Массовую гибель рыбы засняли на видео в Атырау

Идущая на нерест вобла гибнет в реке недалеко от села Бесикты в Атырауской области. В соцсетях распространяются видео с умирающей рыбой, сообщает Ак Жайык. В соцсетях распространяются видео с умирающей рыбой в Урале – в старицу Безымянное близ села Бесикты заходит вода, а вместе с ней идущая на нерест вобла. Пресс-служба территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области сообщила, что по данному факту создана комиссия. – Последние два года в этом месте воды совсем не было, а в этом году уровень в Урале был чуть больше – соответственно, вода заполнила эти места. Вме
Кристина Кобина
Массовую гибель рыбы засняли на видео в Атырау
Идущая на нерест вобла гибнет в реке недалеко от села Бесикты в Атырауской области. В соцсетях распространяются видео с умирающей рыбой, сообщает  Ак Жайык.
Массовую гибель рыбы засняли на видео в Атырау
Массовую гибель рыбы засняли на видео в Атырау
В соцсетях распространяются видео с умирающей рыбой в Урале – в старицу Безымянное близ села Бесикты заходит вода, а вместе с ней идущая на нерест вобла. Пресс-служба территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области сообщила, что по данному факту создана комиссия. – Последние два года в этом месте воды совсем не было, а в этом году уровень в Урале был чуть больше – соответственно, вода заполнила эти места. Вместе с ней шла вобла. Если в прежние годы она после нереста уходила обратно, то в этот раз из-за нехватки кислорода не смогла, и стала гибнуть, – сообщила пресс-секретарь инспекции Асель Ищанова. По ее словам, на месте работают рыбинспекторы и сотрудники правоохранительных органов. Закрыт путь в водоем, живая вобла из оврага была перенесена в Урал, а погибшая – утилизирована путем закапывания в землю. 2 мая было спасено более 3 тонн воблы. Погибло 471 килограмм рыбы. – Работы продолжаются. Оставить или нет рыбу в Безымянном – решает комиссия по результатам проведенной работы, это зависит от уровня кислорода, мелиоративных работ. А точное количество всей погибшей рыбы будет известно после подсчета, – говорит Асель Ищанова.

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рыба гибель

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