Массовую гибель рыбы засняли на видео в Атырау

Идущая на нерест вобла гибнет в реке недалеко от села Бесикты в Атырауской области. В соцсетях распространяются видео с умирающей рыбой, сообщает Ак Жайык. В соцсетях распространяются видео с умирающей рыбой в Урале – в старицу Безымянное близ села Бесикты заходит вода, а вместе с ней идущая на нерест вобла. Пресс-служба территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области сообщила, что по данному факту создана комиссия. – Последние два года в этом месте воды совсем не было, а в этом году уровень в Урале был чуть больше – соответственно, вода заполнила эти места. Вме