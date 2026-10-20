Массовые взломы WhatsApp и Telegram: казахстанцев предупредили о новых схемах мошенников

Одна из схем начинается с безобидного на первый взгляд сообщения с просьбой "поддержать ребёнка в конкурсе".

Жителей Казахстана предупреждают о всплеске киберпреступности - аферисты взламывают аккаунты в Telegram и WhatsApp. Только в Северо-Казахстанской области зафиксировано уже 14 подобных случаев, сообщает Polisia.kz.

Схема начинается с безобидного на первый взгляд сообщения с просьбой "поддержать ребёнка в конкурсе".

"Проголосуй за Сашу Савенко" - такое сообщение в последние две недели всё чаще стали получать жители Северо-Казахстанской области от знакомых в мессенджере Telegram.

Имя в тексте может меняться, но суть остаётся прежней: к просьбе "помочь нашей девочке" всегда прилагается ссылка для "голосования". Как только пользователь переходит по ней, киберпреступники получают контроль над его мессенджером. Настоящий владелец теряет доступ к профилю и даже не подозревает, что от его имени начинается веерная рассылка. У знакомых, например, могут попросить срочно одолжить 80 тысяч тенге до вечера.

Тем, кто откликнется и спросит, что произошло, мошенники ответят, что их счёт заблокирован, и пришлют свои реквизиты.

Стражи порядка подчёркивают, что от подобного взлома не защищено ни одно популярное приложение.

- По данным управления по противодействию киберпреступности, в СКО зарегистрировано уже 14 фактов мошенничества по такой схеме. Уязвим любой мессенджер, в том числе популярный WhatsApp. Важно знать: приложение вашего знакомого может быть взломано. Как бы вы ни доверяли человеку, если он скинул ссылку, позвоните по обычному телефону и уточните, действительно ли он писал такое сообщение, — отмечает первый заместитель начальника ДП СКО Алибек Кужахметов.

Полицейские также предостерегают от перехода по ссылкам на якобы личные фотографии со словами: "Посмотри, это не ты на фото?". Подобные ссылки загружают на устройство вредоносное программное обеспечение.

Граждан призывают проявлять бдительность, не переходить по сомнительным ссылкам и обязательно перепроверять любые просьбы о переводе денег личным звонком.