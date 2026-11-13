Пнула ведро и обругала: чем закончился конфликт учительницы с уборщицей в Актау

Громкий инцидент на втором этаже школы-лицея в Актау дошёл до суда.

Педагог, которая намеренно опрокинула ведро уборщицы и устроила скандал, ответила за свой поступок по статье о мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе суда.

Из-за чего разгорелся конфликт

Инцидент произошел на втором этаже школы-лицея, когда уборщица мыла полы. Педагог подошла и со злости пнула ногой ведро с водой, опрокинув его, после чего продолжила оскорблять коллегу.

Ссора попала на видео, которое разлетелось в соцсетях и привлекло внимание полиции. На суде учительница полностью признала вину, но уточнила, что обошлась без мата - сорвалась на эмоциях. Факт правонарушения подтвердили протокол, заявление потерпевшей и та самая видеозапись.

Какое наказание понесла педагог

Специализированный суд по административным правонарушениям Актау признал учительницу виновной в мелком хулиганстве.

При вынесении наказания судья учёл смягчающие обстоятельство: женщина раскаялась и воспитывает малолетних детей. В итоге ей назначили штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Постановление суда ещё не вступило в законную силу.