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Социум

В Уральске изменится схема движения маршрута №39

Схема движения автобусного маршрута изменится на один день.
Кристина Кобина
В Уральске изменится схема движения маршрута №39
Фото предоставлено акиматом Уральска

Как сообщили в акимате Уральска, 14 ноября 2026 года с 09:00 до 22:00 часов на железнодорожном переезде по улице Казталовская (в районе Арматурного завода), на участке железнодорожной линии Уральск – Желаево будут проводить ремонт.
 

- На железнодорожном переезде выполнят работы по замене настила с креплениями, выправке и подъемке железнодорожного пути, а также вырезке шпальных ящиков для приведения переезда в нормативное состояние. В связи с проведением ремонтных работ временно изменится схема движения городского автобусного маршрута №39, - пояснили в акимате.

Ранее мы писали, что движение через железнодорожный переезд закроют в Уральске на один день. 

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