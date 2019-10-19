Мастер-класс по изготовлению ковра прошел в Уральске

Жительницы города наглядно показали горожанам, как можно вручную изготовить ковер, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18 октября в областном краеведческом музее прошла традиционная акция "Парад музеев". Двери выставки были распахнуты с 14.00 до 3.00, и каждый желающий мог посетить музей абсолютно бесплатно. Для гостей работали восемь залов с разными экспонатами, а также ярмарка и специально возведенные к этому дню юрты. Как рассказал директор областного краеведческого музея Мирболат Ерсаев, чтобы заинтересовать посетителя, сотрудники центра решили организовать для своих гостей ярмарку