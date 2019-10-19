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Социум

Мастер-класс по изготовлению ковра прошел в Уральске

Жительницы города наглядно показали горожанам, как можно вручную изготовить ковер, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18 октября в областном краеведческом музее прошла традиционная акция "Парад музеев". Двери выставки были распахнуты с 14.00 до 3.00, и каждый желающий мог посетить музей абсолютно бесплатно. Для гостей работали восемь залов с разными экспонатами, а также ярмарка и специально возведенные к этому дню юрты. Как рассказал директор областного краеведческого музея Мирболат Ерсаев, чтобы заинтересовать посетителя, сотрудники центра решили организовать для своих гостей ярмарку
Арайлым Усербаева
Мастер-класс по изготовлению ковра прошел в Уральске
Жительницы города наглядно показали горожанам, как можно вручную изготовить ковер, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
18 октября в областном краеведческом музее прошла традиционная акция "Парад музеев". Двери выставки были распахнуты с 14.00 до 3.00, и каждый желающий мог посетить музей абсолютно бесплатно. Для гостей работали восемь залов с разными экспонатами, а также ярмарка и специально возведенные к этому дню юрты. Как рассказал директор областного краеведческого музея Мирболат Ерсаев, чтобы заинтересовать посетителя, сотрудники центра решили организовать для своих гостей ярмарку, на которой были представлены различные предметы быта, сделанные вручную. – Ярмарку мы решили организовать в стиле средневековых рынков. Проходя мимо прилавков, гости смогут почувствовать себя как на восточном базаре. Для полноты картины мы организовали фотозону с соответствующим фоном. В юрте мы покажем мастер-класс по изготовлению ковров. Хочется отметить с гордостью, что по Казахстану мы являемся первыми, кто проводит подобное мероприятие. Мы сотрудничаем со многими музеями по стране, перенимаем опыт и делимся своими идеями о том, как завлечь людей в удивительный мир истории. Мы надеемся, что сегодняшняя акция "Ночь в музее" вызвала большой интерес среди уральцев и гостей города, - рассказал Мирболат Ерсаев. По словам жительницы города Айнагуль Каликовой, ковер в народе называется сырмак либо текемет. Изготавливают его из шерсти барана, при этом используют шерсть белого и черного цвета. – Сегодня мы решили показать горожанам способ изготовления ковра. Наши бабушки и прабабушки собирались всем аулом, ведь одному или двум людям это не под силу. Для того, чтобы изготовить один ковер, уходит около недели. Сначала шерсть перебирают, потом ее стирают, равномерно распределяют по ровной поверхности, при этом не забывая про узоры и орнаменты. Готовый ковер мы передадим в областной краеведческий музей, - рассказала Айнагуль Каликова.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
музей мастер-класс

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